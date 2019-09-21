Азербайджан экспортировал в Грузию около 70 тыс. тонн топлива - Союз импортеров

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в нефтепродуктах почти на 100% за счет импорта, в январе-августе 2019 года завезла в страну 676,8 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).
За восемь месяцев в страну было импортировано 349,1 тыс. тонн бензина (снижение за год на 3,7%) и 327,7 тыс. тонн дизтоплива (снижение на 11,6%).
По информации СИНГ, наибольший объем горючего был импортирован в Грузию из России - поставки за январь-август увеличились на 3,1%, до 197,4 тыс. тонн (29,2% общего объема импорта). Далее следуют Румыния, откуда поступило 190,5 тыс. тонн топлива (28,1%), Туркменистан - 122,4 тыс. тонн (18,1%), Азербайджан - 69,6 тыс. тонн (10,3%), Болгария - 60,3 тыс. тонн (8,9%) и другие страны.
По данным Национальной службы статистики, в январе-августе 2019 года горючее в Грузии (бензин и дизтопливо) подорожало на 3,7%, за год (с августа 2018 года) - на 5,8%.
В 2018 году Грузия завезла в страну 1 млн 98,9 тыс. тонн бензина и дизельного топлива - на 0,3% больше, чем годом ранее.
Азербайджанский солдат погиб при невыясненных обстоятельствах - Минобороны
Алиев наградил Халафова «Почетным дипломом президента Азербайджана»
Президент Алиев наградил главу ИВ Гахского района орденом «За службу родине» II степени
В WADA подозревают Россию в манипулировании данными московской лаборатории - Зеппельт
Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google
Почти 70% туристов заходят на сайты бронирования путешествий не зная, в какую страну поехать
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Украина не примет участия в сессии ПАСЕ
Украина опробует американский опыт охраны на своей границе
Расторжение ДРСМД может повлечь распространение ядерного оружия, Казахстан готов сделать все для продолжения диалога - Токаев
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook