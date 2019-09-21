Азербайджан экспортировал в Грузию около 70 тыс. тонн топлива - Союз импортеров

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в нефтепродуктах почти на 100% за счет импорта, в январе-августе 2019 года завезла в страну 676,8 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).

За восемь месяцев в страну было импортировано 349,1 тыс. тонн бензина (снижение за год на 3,7%) и 327,7 тыс. тонн дизтоплива (снижение на 11,6%).

По информации СИНГ, наибольший объем горючего был импортирован в Грузию из России - поставки за январь-август увеличились на 3,1%, до 197,4 тыс. тонн (29,2% общего объема импорта). Далее следуют Румыния, откуда поступило 190,5 тыс. тонн топлива (28,1%), Туркменистан - 122,4 тыс. тонн (18,1%), Азербайджан - 69,6 тыс. тонн (10,3%), Болгария - 60,3 тыс. тонн (8,9%) и другие страны.

По данным Национальной службы статистики, в январе-августе 2019 года горючее в Грузии (бензин и дизтопливо) подорожало на 3,7%, за год (с августа 2018 года) - на 5,8%.

В 2018 году Грузия завезла в страну 1 млн 98,9 тыс. тонн бензина и дизельного топлива - на 0,3% больше, чем годом ранее.