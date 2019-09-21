Азербайджанский солдат погиб при невыясненных обстоятельствах - Минобороны

Азербайджанский солдат погиб при невыясненных обстоятельствах, сообщает Минобороны республики.

«Ночью 20 сентября в одной из воинских частей при невыясненных обстоятельствах погиб военнослужащий действительной сверхсрочной военной службы азербайджанской армии солдат Эльярбей Мамедов», - отмечается в сообщении.

По факту случившегося начался следственный процесс.

Минобороны выразило соболезнование близким погибшего.

Н.Аббасова



