Глобальное изменение климата угрожает мировой безопасности - Могерини

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини обеспокоена изменением климата, так как это ведет к разрушению мировой экосистемы и дестабилизирует местные общины.
"Изменение климата умножает угрозы миру и безопасности, поскольку усиливает давление на хрупкие источники средств к существованию и дестабилизирует местные общины и окружающую среду", - говорится в заявлении Могерини по случаю Международного дня мира.
"Отсутствие продовольственной безопасности, нехватка воды и ухудшение состояния окружающей среды часто приводят к конкуренции за природные ресурсы и создают напряженность, поскольку люди вынуждены мигрировать в поисках лучшего будущего", - отметила глава дипломатии ЕС.
"Почти миллиард человек живет в районах с высоким риском климатических катастроф, и около 400 млн из них - в странах с уже низким уровнем миролюбия", - подчеркнула она.
Глава дипломатии ЕС заявила о коллективной ответственности международного сообщества в достижении "более безопасного и процветающего мира для нынешнего и будущих поколений".
"И мы делаем это, устраняя глубинные причины нестабильности, инвестируя в предотвращение конфликтов, в наше оборонное и финансовое сотрудничество со странами-партнерами и климатическую дипломатию. Вкладывая капитал в мир у себя, мы инвестируем в мир во всем мире", - добавила она.
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