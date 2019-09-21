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Глобальное изменение климата угрожает мировой безопасности - Могерини

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини обеспокоена изменением климата, так как это ведет к разрушению мировой экосистемы и дестабилизирует местные общины.

"Изменение климата умножает угрозы миру и безопасности, поскольку усиливает давление на хрупкие источники средств к существованию и дестабилизирует местные общины и окружающую среду", - говорится в заявлении Могерини по случаю Международного дня мира.

"Отсутствие продовольственной безопасности, нехватка воды и ухудшение состояния окружающей среды часто приводят к конкуренции за природные ресурсы и создают напряженность, поскольку люди вынуждены мигрировать в поисках лучшего будущего", - отметила глава дипломатии ЕС.

"Почти миллиард человек живет в районах с высоким риском климатических катастроф, и около 400 млн из них - в странах с уже низким уровнем миролюбия", - подчеркнула она.

Глава дипломатии ЕС заявила о коллективной ответственности международного сообщества в достижении "более безопасного и процветающего мира для нынешнего и будущих поколений".

"И мы делаем это, устраняя глубинные причины нестабильности, инвестируя в предотвращение конфликтов, в наше оборонное и финансовое сотрудничество со странами-партнерами и климатическую дипломатию. Вкладывая капитал в мир у себя, мы инвестируем в мир во всем мире", - добавила она.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, МОГЕРИНИ, КЛИМАТ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]