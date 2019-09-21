Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8799 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.13 0.02 Brent 64.40 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.09.2019 18:06

Один ребенок погиб, еще 11 детей получили ранения, подорвавшись на мине в афганской провинции Парван

Один ребенок погиб, 11 детей были ранены в результате подрыва на дорожной мине в афганской провинции Парван севернее Кабула, сообщил начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

"Трагедия произошла в субботу примерно в 16:20 (15:50) в селении Шох Маст Каландар провинции Парван", - написал Рахими в твиттере.

В минувший вторник сообщалось, что в городе Чарикар провинции Парван произошел взрыв во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани. В результате взрыва пострадали более 30 человек, 24 человека погибли. Гани, по данным местных СМИ, не пострадал.

Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за теракт.

В августе талибы призвали жителей Афганистана не ходить 28 сентября на президентские выборы, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атак движения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, МИНА, ДЕТИ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Семь детей погибли при взрыве мины в Афганистане Семь человек погибли при подрыве мины в центральном Афганистане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]