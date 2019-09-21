Один ребенок погиб, еще 11 детей получили ранения, подорвавшись на мине в афганской провинции Парван

Один ребенок погиб, 11 детей были ранены в результате подрыва на дорожной мине в афганской провинции Парван севернее Кабула, сообщил начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.
"Трагедия произошла в субботу примерно в 16:20 (15:50) в селении Шох Маст Каландар провинции Парван", - написал Рахими в твиттере.
В минувший вторник сообщалось, что в городе Чарикар провинции Парван произошел взрыв во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани. В результате взрыва пострадали более 30 человек, 24 человека погибли. Гани, по данным местных СМИ, не пострадал.
Движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за теракт.
В августе талибы призвали жителей Афганистана не ходить 28 сентября на президентские выборы, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атак движения.
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