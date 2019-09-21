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Дальнее зарубежье 21.09.2019 18:10

Трамп назвал сфабрикованными сообщения о его требованиях к Зеленскому начать расследование в отношении Хантера Байдена

Президент США Дональд Трамп в субботу обвинил американские СМИ в фабрикации истории о том, что он пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена, сына одного из ведущих участников американской президентской гонки, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Фейковые СМИ и их партнер Демократическая партия (...) сфабриковали историю обо мне и совершенно нормальном и рядовом разговоре с президентом Украины. В нем не было сказано ничего, что можно было бы счесть неправильным", - написал Трамп в своем твиттере.

По словам Трампа, СМИ и демократы пытаются "как можно сильнее абстрагироваться от требования Джо Байдена к украинскому правительству уволить прокурора, который вел расследование против его сына".

По словам Трампа, такое требование демократа Байдена - "полная катастрофа".

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена.

Телеканал CNN в минувшую пятницу сообщал, что "президент Дональд Трамп убеждал президента Украины начать расследование против сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена во время разговора ранее этим летом".

Газета The Wall Street Journal также в пятницу сообщала со ссылкой на источники, что "Трамп в телефонном разговоре в июле неоднократно убеждал президента Украины начать расследование против сына Джо Байдена".

Кроме того, в сообщении издания говорилось, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским в июле "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Трампа Руди Джулиани по вопросу расследование против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

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Тэги: США, ТРАМП, УКРАИНА, БАЙДЕН


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