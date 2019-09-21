Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье - МЧС

Дождь, мокрый снег и порывы ветра до 22 м/с ожидаются в российской столице в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"В связи с перемещением активного скандинавского циклона на территорию ЦФО, 22 сентября в течение суток местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Начиная с четырех до девяти часов утра - усиление ветра порывами 12-17 м/с, с 9:00 до 20:00 - с дальнейшим усилением ветра порывами 17-22 м/с", - сообщили в ведомстве.
В связи с непогодой МЧС рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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