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Регион 21.09.2019 18:17

Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье - МЧС

Дождь, мокрый снег и порывы ветра до 22 м/с ожидаются в российской столице в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"В связи с перемещением активного скандинавского циклона на территорию ЦФО, 22 сентября в течение суток местами в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Начиная с четырех до девяти часов утра - усиление ветра порывами 12-17 м/с, с 9:00 до 20:00 - с дальнейшим усилением ветра порывами 17-22 м/с", - сообщили в ведомстве.

В связи с непогодой МЧС рекомендует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, МЧС, СНЕГ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]