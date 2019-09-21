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Число задержанных в Париже во время манифестаций достигло 137 человек - BFM TV

Сотрудники полиции к 16:00 по местному времени (18:00) задержала 137 человек в Париже в ходе протестных акций, сообщает телеканал BFM TV в субботу со ссылкой на управление парижской полиции.

Ранее сообщалось о 30 задержанных.

Среди задержанных - капитан полиции. Он был в штатском, его задержали за неповиновение властям, сообщает телеканал.

В субботу в Париже проходит сразу несколько акций протеста. В марше против пенсионной реформы принимают участие несколько тысяч человек. Также несколько тысяч человек принимают участие в марше в защиту окружающей среды. Кроме того, СМИ сообщают о тысячах "желтых жилетов", вышедших на парижские улицы.

Участники мирной акции "зеленых", протестующие на юге Парижа, требуют от правительства и крупных корпораций сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, спасти амазонскую сельву и способствовать сокращению таяния ледников в Арктике.

Вместе с тем, в рядах мирных демонстрантов оказались провокаторы, которые вступили в стычки с полицией, отмечает агентство Associated Press. В результате полиция применила против них слезоточивый газ.

Ранее в субботу полиция возле вокзала Сен-Лазар применила слезоточивый газ против "желтых жилетов".

Готовясь к субботним акциям протестов, власти Парижа усилили присутствие полиции на улицах города, а также запретили протестующим собираться в некоторых точках французской столицы, например, на Елисейских полях.

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Тэги: ПАРИЖ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]