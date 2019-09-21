Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8799 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.13 0.02 Brent 64.40 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.09.2019 20:00

Трамп в 2019 году стал публиковать больше твитов и дольше говорить с журналистами - СМИ


Президент США Дональд Трамп в этом году стал значительно чаще писать в Twitter и вести более продолжительные беседы с журналистами, чем годом раньше, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на данные сайта Factba.se, отслеживающего публичные заявления Трампа.

В среднем в неделю в 2019 году Трамп публикует в среднем 83 твитов, что на 43% больше, чем в 2018 году, когда он публиковал 58 твитов. В 2017 году президент в неделю писал в Twitter в среднем 44 сообщения.

Также Трамп стал делать больше ретвитов - размещений сообщений других пользователей в своем аккаунте. Так, в 2019 году он делает 38 ретвитов в неделю в среднем, а в 2018 году в 3,3 раза меньше - девять ретвитов.

Кроме того, президент США стал больше говорить с журналистами перед отлетами и после прилетов. Так, в 2018 году Трамп проводил в разговорах с журналистами перед вертолетом или самолетом в среднем 7 минут и 5 секунд, а в 2019 году - уже 12 минут 37 секунд.

Телеканал связывает такую активность Трампа с тем, что он "избавился от большинства советников, которые, как сообщалось, пытались сдержать его порывы", например от Джона Келли, руководившего аппаратом Белого дома, и от Джеймса Мэттиса, возглавлявшего Пентагон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ОБЩЕНИЕ


Похожие новости


Трамп не понимает, почему его критикуют за один из разговоров с иностранным лидером Через стену на границе с Мексикой во время тестов не смогли перебраться даже скалолазы - Трамп Трамп заявляет, что поручил Минфину США существенно усилить санкции против Ирана США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока - Трамп ФРС надо снизить процентные ставки до нуля или ниже - Трамп Трамп уволил Болтона, имя нового советника по нацбезопасности объявит на следующей неделе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]