Корпус стражей исламской революции приготовился к столкновению и "любому сценарию" в отношениях с США, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на командира Корпуса генерала Хоссейна Салами.
Заявление сделано на фоне срыва сделки по ядерному оружию и обвинений против Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Салами заявил: "Если кто-нибудь пересечет наши границы, мы ударим по нему". Он заявил, что Иран не собирается начинать конфликт, но предупредил, что США и Саудовская Аравия должны быть готовы к отпору.
Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии произошла 14 сентября. Два беспилотника со взрывчаткой сорвали транспортировку нефти. На короткое время это резко повысило цены на нефть. Саудовская Аравия обвинила в нападении Иран. Иран утверждает, что атаку устроили йеменские хуситы, с которыми арабы воюют последние четыре года.
Этой весной США признали Корпус стражей исламской революции террористической группировкой. Также они ввели санкции против руководителей Корпуса.
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