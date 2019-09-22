В ДТП в Турции пострадали 22 российских туриста - посольство

В результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье в субботу пострадали 22 россиянина, сообщило посольство РФ в Турции.
"В результате инцидента, причины которого выясняются трафиковой полицией, пострадали 22 российских туриста. Из них 7 человек отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи", - говорится в сообщении дипведомства в Facebook.
На момент публикации в больницах остаются восемь россиян с травмами различной степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, добавили в посольстве.
"Генконсульство с момента инцидента находится в контакте с администрацией больниц, представителями страховой и туристической компании", - отмечается в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт, перевернулся в турецкой провинции Анталья близ поселка Аксу. По данным посольства РФ в Турции, туристы ехали с отдыха в курортной зоне Кемера.
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