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Регион 22.09.2019 10:50

В ДТП в Турции пострадали 22 российских туриста - посольство


В результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье в субботу пострадали 22 россиянина, сообщило посольство РФ в Турции.

"В результате инцидента, причины которого выясняются трафиковой полицией, пострадали 22 российских туриста. Из них 7 человек отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи", - говорится в сообщении дипведомства в Facebook.

На момент публикации в больницах остаются восемь россиян с травмами различной степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, добавили в посольстве.

"Генконсульство с момента инцидента находится в контакте с администрацией больниц, представителями страховой и туристической компании", - отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт, перевернулся в турецкой провинции Анталья близ поселка Аксу. По данным посольства РФ в Турции, туристы ехали с отдыха в курортной зоне Кемера.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯНЕ, ДТП, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]