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Дальнее зарубежье 22.09.2019 09:27

Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Албании

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании, пострадали 37 человек, сообщил в субботу телеканал CNN.

По некоторым сообщениям, количество пострадавших достигло 80 человек.

Подземные толчки затронули город Дуррес, который находится на берегу Адриатического моря в 35 километрах к западу от Тираны, столицы страны.

Из-за катастрофы премьер-министр Албании Эди Рама оотменил путешествие в Нью-Йорк. Ожидается, что он вернется в Албанию из Франкфурта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛБАНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]