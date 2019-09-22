Почти 40 человек пострадали из-за землетрясения в Албании

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Албании, пострадали 37 человек, сообщил в субботу телеканал CNN.

По некоторым сообщениям, количество пострадавших достигло 80 человек.

Подземные толчки затронули город Дуррес, который находится на берегу Адриатического моря в 35 километрах к западу от Тираны, столицы страны.

Из-за катастрофы премьер-министр Албании Эди Рама оотменил путешествие в Нью-Йорк. Ожидается, что он вернется в Албанию из Франкфурта.