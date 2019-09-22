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Регион 22.09.2019 11:45

National Interest описала уязвимость США от российских подлодок

Ракетами "Булава", пущенными с подводных лодок класса "Борей", Россия способна нанести разрушительные удары по городам противника даже тогда, когда ее основные ядерные силы будут уничтожены первым ударом, пишет американское издание National Interest.

"Основная цель подводных лодок класса "Борей" почти невообразимо мрачна: разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены в результате первого удара", - сообщает издание.

"Борей" являются самыми передовыми из российских подлодок, способных нести баллистические ядерные ракеты, отмечают в National Interest. Если длительное время советские подводные лодки были более шумными, чем западные, и потому более уязвимыми, то с появлением "Бореев" эта проблема была решена.

Каждая из шестнадцати ракет Р-30 "Булава", которыми оснащены "Бореи", обычно несет шесть 150-килотонных ядерных боеголовок.

"Это означает, что один "Борей" может обрушить семьдесят две ядерные боеголовки на города и военные базы на расстоянии более 5800 миль", - сообщает издание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПОДЛОДКИ, США, УЯЗВИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]