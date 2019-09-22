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Финансы 22.09.2019 14:45

ЕБРР уйдет из литовского Siauliu bankas, в латвийском Citadele останется

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продаст свой пакет акций литовского Siauliu bankas, сказал в интервью изданию Verslo zinios новый глава ЕБРР в странах Балтии Ян Браун.

"Мы достаточно долго являемся акционерами, с 2005 года. Уже сообщалось, что сейчас Siauliu bankas рассматривает несколько стратегических альтернатив. Поэтому пришло естественное время для нашего ухода из рядов акционеров банка, если придет другой инвестор", - сказал Браун.

ЕБРР стал совладельцем Siauliu bankas в 2005 году, когда за 5,8 млн евро приобрел 16,1% акций банка. Позднее, когда Siauliu bankas увеличил капитал, ЕБРР сделал дополнительные инвестиции, а также конвертировал в акции предоставленные кредиты и в настоящее время владеет 26% акций.

При этом, по словам Брауна, в капитале латвийского банка Citadele ЕБРР останется. "Мы второй крупный акционер в банке Citadele после Ripplewood, но планов ухода из этого банка в данный момент нет", - сообщил он.

В Citadele, который был образован в ходе реструктуризации латвийского Parex banka, ЕБРР получил 25% плюс 1 акцию в 2010 году.

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Тэги: ЛИТВА, ЛАТВИЯ, БАНКИ, ЕБРР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]