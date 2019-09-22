Шойгу не допускает мысли о прямом военном столкновении между Россией и Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу не допускает мысли о прямом военном столкновении между армиями России и Украины.
"Даже думать об этом не хочу", - сказал он в интервью газете "Московский комсомолец".
"Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - сказал Шойгу в ответ на слова корреспондента о том, что в Киеве можно слушать угрозы "триумфально въехать в Москву на танковой броне".
"Украинцы - братский народ. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", - заявил Шойгу.
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