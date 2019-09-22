Шойгу исключает вероятность крупномасштабной войны

Министр обороны России Сергей Шойгу надеется, что полномасштабной войны не произойдет, её последствия были бы катастрофическими.

"Я надеюсь, что о полномасштабной войне сегодня вопрос не стоит. И все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому", - сказал Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".

"По поводу Третьей мировой войны есть очень большое количество самых разных высказываний. Наиболее точным и адекватным из них мне представляется такое: "Я не знаю, какой именно будет Третья мировая война. Но я точно знаю, что она будет последней", - заявил Шойгу.