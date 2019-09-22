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Регион 22.09.2019 13:10

Шойгу заявил, что Запад хотел разрушить и поработить Россию

Запад стремился к разрушению и порабощению России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Если бы Запад продолжал себя вести так, как он начал себя вести во времена Горбачева - выполнял бы все свои обещания, не стал бы продвигать НАТО к нашим границам все ближе и ближе, не расширял бы свое влияние в нашем ближнем зарубежье, не лез бы во внутренние дела нашей страны - то мне кажется: им в конце концов удалось бы все. Им бы удалось решить ту задачу, которую они перед собой ставили - задачу разрушения и порабощения нашей страны", - заявил Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".

По его словам, фактически это "сделано с "младоевропейцами" и бывшими советскими республиками".

"Мы вовремя не поняли и очень долго не понимали суть того, что происходило вокруг нас", - заявил Шойгу.

"Нам повезло в том, что мы всё-таки сумели вовремя остановиться. Начался процесс возвращения к здравому смыслу, как я уже сказал, в 1999 году. Начиная с этого момента, мы трудно, тяжело, на зубах, но все-таки добились того, что мир сегодня перестал быть однополярным. И это, естественно, очень не нравится Западу, который прикладывает все усилия, чтобы вернуть себе монополию на влияние в мире", - заявил Шойгу.

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Тэги: РОССИЯ, ШОЙГУ, ЗАПАД, РАЗРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]