Шойгу заявил, что Запад хотел разрушить и поработить Россию

Запад стремился к разрушению и порабощению России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Если бы Запад продолжал себя вести так, как он начал себя вести во времена Горбачева - выполнял бы все свои обещания, не стал бы продвигать НАТО к нашим границам все ближе и ближе, не расширял бы свое влияние в нашем ближнем зарубежье, не лез бы во внутренние дела нашей страны - то мне кажется: им в конце концов удалось бы все. Им бы удалось решить ту задачу, которую они перед собой ставили - задачу разрушения и порабощения нашей страны", - заявил Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".

По его словам, фактически это "сделано с "младоевропейцами" и бывшими советскими республиками".

"Мы вовремя не поняли и очень долго не понимали суть того, что происходило вокруг нас", - заявил Шойгу.

"Нам повезло в том, что мы всё-таки сумели вовремя остановиться. Начался процесс возвращения к здравому смыслу, как я уже сказал, в 1999 году. Начиная с этого момента, мы трудно, тяжело, на зубах, но все-таки добились того, что мир сегодня перестал быть однополярным. И это, естественно, очень не нравится Западу, который прикладывает все усилия, чтобы вернуть себе монополию на влияние в мире", - заявил Шойгу.