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ТЭК 22.09.2019 16:45

"Белнефтехим" заявляет об ослаблении нацвалюты и будет повышать цены на топливо

Концерн "Белнефтехим" заявил о возобновлении практики еженедельного повышения внутренних цен на автомобильное топливо. В качестве причины в сообщении концерна названо усиление внешних рисков, которые привели к ослаблению курса белорусского рубля.

В концерне также подчеркивают необходимость предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа налогового маневра в нефтяной сфере РФ.

"В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа "налогового маневра" концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты", - сказано в сообщении на сайте концерна "Белнефтехим".

В сообщении также отмечается, что с 22 сентября стоимость моторного топлива вырастет на 1 копейку. Так, стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,57, АИ-95-К5-Евро — Br1,67, АИ-98-К5-Евро — Br1,89, дизтоплива - Br1,67.

С начала года "Белнефтехим" в двадцать первый раз повысил стоимость автотоплива. Предыдущее удорожание произошло неделю назад, с 15 сентября. С начала этого года происходило еженедельное повышение цен на 1 копейку вплоть до начала июня. Затем последовал перерыв до середины сентября.

В 2018 году концерн повышал цены на топливо двадцать семь раз.

Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" в 2018-2019 годах реализует стратегию "ползущего" роста розничных цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Между тем, Нацбанк Беларуси констатирует, что перманентное повышение розничных цен на нефтепродукты является одним из основных факторов роста инфляции и инфляционных ожиданий населения.

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Тэги: БЕЛНЕФТЕХИМ, БЕНЗИН, ДИЗТОПЛИВО, ПОДОРОЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]