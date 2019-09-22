Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8799 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.13 0.02 Brent 64.40 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.09.2019 10:43

Рухани заявил об опасности присутствия иностранных сил в Персидском заливе

Присутствие иностранных сил в Персидском заливе может создать проблемы для безопасности региона, а также для энергетической безопасности, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани.

"Присутствие иностранных сил может нести опасность для региона, для международных вод, а также (угрожать - ИФ) безопасности судоходных линий и энергетики. Однако наш путь - это единство и координация со странами региона", - цитирует его агентство "Мехр".

В то же время, Рухани подчеркнул, что Иран никому не позволит нарушать свои границы.

Президент Ирана также пообещал на будущей неделе представить в ООН разработанный в Тегеране план обеспечения безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе. Как ожидается, Рухани должен отправиться в Нью-Йорк в понедельник.

В субботу глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.

Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после осуществленной при помощи беспилотников и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Трамп заявляет, что поручил Минфину США существенно усилить санкции против Ирана Президент Ирана отмечает увеличение количества ударов Израиля по Сирии Президент Ирана назвал атаку на НПЗ Саудовской Аравии вынужденным шагом народа Йемена Трамп заявляет, что не против встречи с Рухани, при "правильном" стечении обстоятельств Макрон убежден, что встреча Трампа с Рухани могла бы помочь достижению соглашения Иран готов к любым переговорам, соответствующим интересам страны и помогающим решению ее проблем - Рухани

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]