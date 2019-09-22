Рухани заявил об опасности присутствия иностранных сил в Персидском заливе

Присутствие иностранных сил в Персидском заливе может создать проблемы для безопасности региона, а также для энергетической безопасности, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Рухани.

"Присутствие иностранных сил может нести опасность для региона, для международных вод, а также (угрожать - ИФ) безопасности судоходных линий и энергетики. Однако наш путь - это единство и координация со странами региона", - цитирует его агентство "Мехр".

В то же время, Рухани подчеркнул, что Иран никому не позволит нарушать свои границы.

Президент Ирана также пообещал на будущей неделе представить в ООН разработанный в Тегеране план обеспечения безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе. Как ожидается, Рухани должен отправиться в Нью-Йорк в понедельник.

В субботу глава Пентагона США Марк Эспер сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.

Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после осуществленной при помощи беспилотников и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.