Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8799 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.13 0.02 Brent 64.40 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.09.2019 17:30

Отравившийся в Эймсбери британец хочет отсудить у России почти $1,25 млн

Британец Чарльз Роули, отравившийся летом 2018 года в Эймсбери, как считает Скотленд-ярд, нервнопаралитическим веществом, планирует отсудить у России 1 млн фунтов стерлингов ($1,25 млн), пишет в воскресенье газета Daily Mirror со ссылкой на заявление его адвоката Патрика Макгвайра.

"Чарли продолжает испытывать серьезные побочные эффекты от токсичного вещества, попавшего в его организм. Но он говорит, что больше всего его беспокоит установление истины того, что произошло", - заявил изданию Макгвайр.

Адвокат рассказал газете, что Роули обратился к нему за помощью, чтобы добиться "правосудия". Тогда Макгвайр предложил ему рассмотреть возможность подачи иска против российского правительства среди прочих вариантов. Других подробностей Макгвайр не приводит.

30 июня 2018 года в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарльз Роули и Дон Стерджес. Позднее Стерджес скончалась. В доме Роули полиция обнаружила емкость с нервнопаралитическим веществом "новичок", идентичным тому, от которого в марте 2018 года пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, и объединила расследование этих двух случаев.

Ответственность британские власти возложили на Россию.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОДДАННЫЙ, РОССИЯ, СУД


Похожие новости


Бывший британский морской пехотинец убит в Сирии - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]