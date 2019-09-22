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Дальнее зарубежье 22.09.2019 14:00

Консультации по формированию нового правительства начались в Израиле

Президент Израиля Реувен Ривлин в воскресенье приступил к консультациям с главами прошедших по итогам выборов в парламент партий по вопросу формирования правительства, передает Associated Press.

Консультации будут длиться два дня в резиденции Ривлина. Согласно израильским законам, президент должен выслушать рекомендации политиков относительно шансов лидеров крупнейших прошедших в Кнессет партий сформировать правительство. После этого Ривлин объявит, кому из них он поручит сформировать кабинет министров.

По итогам апрельских выборов Ривлин поручил формировать правительство действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, однако тому не удалось это сделать. После этого парламент принял закон о самороспуске и проведении очередных, ставших вторыми по счету досрочных выборов. Они состоялись 17 сентября.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. Для формирования коалиции большинства необходимо согласие минимум 61 депутата. Однако правящая партия "Ликуд" Нетаньяху прошла в Кнессет с 31 местом, а оппозиционная "Кахоль-Лаван" с Бенни Ганцем - с 33 местами. Левоцентристский блок вместе со списком арабских партий улучшили свои результаты на этих выборах, вместе у них 57 мест. У правых партий - 55 мест.

Какая из двух сил в Израиле придет к власти, во многом зависит от партии "Наш дом Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана. Именно его партия отказалась присоединиться к коалиции Нетаньяху по итогам апрельских выборов. По итогам подсчетов голосов, на данный момент у этой партии восемь мест в Кнессете.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]