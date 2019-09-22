Выход Британии из ЕС без соглашения приведет к появлению жесткой границы с Ирландией - Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье заявил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения приведет к появлению жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.
"Да", - сказал он в интервью Sky News, отвечая на вопрос, будет ли отсутствие соглашения между Лондоном и Брюсселем означать создание границы.
"Нам нужно убедиться в том, что интересы ЕС и его рынка будут защищены", - добавил Юнкер.
Вместе с тем, он заявил, что ему не нравится идея выхода Британии без соглашения, а также, что работа над тем, чтобы этого избежать, продолжается.
"Я не знаю (каковы шансы заключить соглашение - ИФ), но я делаю все, чтобы соглашение было. Мне не нравится идея отсутствия соглашения, поскольку это будет иметь катастрофические последствия. Организованное соглашение будет лучшим выходом и для Британии, и для ЕС", - заявил он.
По словам Юнкера, он убежден в том, что Brexit в любом случае произойдет.
В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще раз заявил, что, несмотря на вероятность заключения сделки с Брюсселем, Британия все равно готовится к "жесткому" выходу из ЕС 31 октября.
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