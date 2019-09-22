В Таиланде погиб россиянин, приехавший заниматься боксом

Российский турист разбился насмерть, выпав с балкона отеля в курортном городе Паттайя в Таиланде, сообщает портал Pattaya People в воскресенье.

"Россиянин выпал с 4 этажа отеля Sea Breeze Jomtien Resort 3*. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело мужчины, лежащее на земле лицом вниз. Он получил множественные переломы конечностей, а также травму головы, несовместимую с жизнью", - пишет портал.

Как уточняется, погибший - 35-летний Алексей Заболоцких, он приехал в Паттайю заниматься боксом. В ночь накануне гибели россиянин выпивал в номере отеля с друзьями. Под утро он вышел на балкон и упал с него.

Полицейские расследуют происшествие.