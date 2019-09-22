Президент Израиля встретился с американским спецпосланником Гринблаттом

Спецпосланник США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт и президент Израиля Реувен Ривлин провели в воскресенье встречу.

"Провожу встречу с Джейсоном Гринблаттом, специальным представителем по международным переговорам. Обсуждаем текущие задачи и возможности. Спасибо вам, Джейсон, за ваши усилия для продвижения взаимопонимания и доверия в регионе", - написал Ривлин в твиттере.

"Пусть ваши усилия будут успешными и продолжены следующим спецпосланником", - добавил он.

Гринблатт является одним из ключевых лиц в администрации США, разрабатывавших план по урегулированию по ситуации на Ближнем Востоке. В минувшую пятницу он провел встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, на которой обсудил с ним двусторонние отношения и региональную повестку.

США, как ожидается, в ближайшее время должны полностью обнародовать политическую часть плана. В июле на конференции в Бахрейне США обнародовали его экономическую часть. Он предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины. Политическую часть Вашингтон обещал обнародовать после выборов, состоявшихся 17 сентября в Израиле.

Ранее в сентябре Гринблатт объявил, что собирается уйти в отставку.