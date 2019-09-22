Иран на параде продемонстрировал новые типы военной техники и вооружения, включая ракеты

Вооруженные силы Ирана в ходе военного парада в воскресенье продемонстрировали новые типы военной техники и вооружения, включая баллистические ракеты средней дальности и ЗРК, сообщает агентство Fars.
Дальность этих ракет составляет до 2 тыс. км, отмечает агентство.
В ходе парада также были продемонстрированы ЗРК "Бавар 373", который Fars называет иранским аналогом российской системы С-300, и иранская система ПВО "Хордад-15".
"Хордад-15" может быть приведена в готовность менее чем за 5 минут. Она способна засекать цели, включая боевые самолеты, крылатые ракеты и беспилотники в 150 км от нее, а также перехватывать их на дальности до 120 км.
Военные, в общей сложности, продемонстрировали 18 типов баллистических ракет и новую артиллерийскую систему "Хаэль".
Парад был посвящен годовщине ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Он ознаменовал начало Недели священной обороны, которая в этом году приходится на 22-28 сентября.
В торжественных церемониях приняли участие высокопоставленные военные и руководство страны, включая начальника генштаба ВС Ирана Мохаммада Хоссейна Багери и президента страны Хасана Рухани, отмечает агентство.
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