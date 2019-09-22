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Регион 22.09.2019 16:14

Иран на параде продемонстрировал новые типы военной техники и вооружения, включая ракеты

Вооруженные силы Ирана в ходе военного парада в воскресенье продемонстрировали новые типы военной техники и вооружения, включая баллистические ракеты средней дальности и ЗРК, сообщает агентство Fars.

Дальность этих ракет составляет до 2 тыс. км, отмечает агентство.

В ходе парада также были продемонстрированы ЗРК "Бавар 373", который Fars называет иранским аналогом российской системы С-300, и иранская система ПВО "Хордад-15".

"Хордад-15" может быть приведена в готовность менее чем за 5 минут. Она способна засекать цели, включая боевые самолеты, крылатые ракеты и беспилотники в 150 км от нее, а также перехватывать их на дальности до 120 км.

Военные, в общей сложности, продемонстрировали 18 типов баллистических ракет и новую артиллерийскую систему "Хаэль".

Парад был посвящен годовщине ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Он ознаменовал начало Недели священной обороны, которая в этом году приходится на 22-28 сентября.

В торжественных церемониях приняли участие высокопоставленные военные и руководство страны, включая начальника генштаба ВС Ирана Мохаммада Хоссейна Багери и президента страны Хасана Рухани, отмечает агентство.

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Тэги: ИРАН, ПАРАД, ВООРУЖЕНИЯ, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]