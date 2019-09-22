Задержанный Ираном танкер Stena Impero могут освободить в ближайшие часы

Танкер Stena Impero, шедший под флагом Великобритании и задержанный Ираном в июле, может быть освобожден в течение нескольких часов, пишет в воскресенье газета The National, публикуемая в Абу-Даби.

"Сегодня утром мы получили информацию, что они, вероятно, собираются освободить судно Stena Impero в течение нескольких часов", - цитирует она заявление главы шведской компании-владельца танкера Stena Bulk Эрика Ханелла.

"Мы так понимаем, политическое решение об освобождении судна было принято", -добавил он.

Ранее в сентябре Тегеран отпустил из-под стражи семь членов экипажа танкера.

Как сообщал Корпус стражей Исламской революции Ирана, танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства.

Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Инцидент произошел после того, как власти Гибралтара 4 июля по запросу США задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.

В середине августа иранский танкер был освобожден. Власти Гибралтара пояснили, что отклонили запрос Вашингтона, поскольку судно не нарушало местные и европейские законы.