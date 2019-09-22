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ТЭК 22.09.2019 17:10

Задержанный Ираном танкер Stena Impero могут освободить в ближайшие часы

Танкер Stena Impero, шедший под флагом Великобритании и задержанный Ираном в июле, может быть освобожден в течение нескольких часов, пишет в воскресенье газета The National, публикуемая в Абу-Даби.

"Сегодня утром мы получили информацию, что они, вероятно, собираются освободить судно Stena Impero в течение нескольких часов", - цитирует она заявление главы шведской компании-владельца танкера Stena Bulk Эрика Ханелла.

"Мы так понимаем, политическое решение об освобождении судна было принято", -добавил он.

Ранее в сентябре Тегеран отпустил из-под стражи семь членов экипажа танкера.

Как сообщал Корпус стражей Исламской революции Ирана, танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства.

Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Инцидент произошел после того, как власти Гибралтара 4 июля по запросу США задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.

В середине августа иранский танкер был освобожден. Власти Гибралтара пояснили, что отклонили запрос Вашингтона, поскольку судно не нарушало местные и европейские законы.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, ТАНКЕР, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]