Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с иранскими властями.
"Ничего никогда нельзя исключать, но у меня нет намерения встречаться с Ираном", - заявил Трамп журналистам в воскресенье.
СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча президента Ирана Хасана Рухани с Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована. Принимать участие в Генассамблее ООН будет также глава МИД Ирана Джавад Зариф, он уже прибыл в США.
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