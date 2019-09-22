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Регион 22.09.2019 18:00

Трамп не собирается встречаться с руководством Ирана "на полях" Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с иранскими властями.

"Ничего никогда нельзя исключать, но у меня нет намерения встречаться с Ираном", - заявил Трамп журналистам в воскресенье.

СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча президента Ирана Хасана Рухани с Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована. Принимать участие в Генассамблее ООН будет также глава МИД Ирана Джавад Зариф, он уже прибыл в США.

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Тэги: США, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]