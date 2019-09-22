Талибы обсудили в Китае мирное урегулирование в Афганистане

Делегация движения "Талибан" посетила Китай и провела переговоры с высокопоставленными чиновниками этой страны по проблеме мирного процесса в Афганистане, сообщил в воскресенье представитель талибов Сухайль Шахин.

"Делегация политического офиса "Талибан" из девяти членов совершила поездку в Китай под руководством политического заместителя лидера движения муллы Барадара Ахунда и встретилась сегодня со специальным посланником Китая и его делегацией в Пекине", - написал Шахин в твиттере.

Стороны обсудили переговоры талибов с США. Специальный посланник Китая в Афганистане согласился с тем, что соглашение талибов с Вашингтоном было бы хорошим способом решения афганской проблемы, отмечается в сообщении.

"Мулла Барадар заявил, что мы провели переговоры по решению проблемы Афганистана и достигли соглашения. Теперь, если американский президент отказывается прислушиваться к своим обещаниям, он будет нести ответственность за любое кровопролитие в Афганистане", - сообщил Шахин.

"Мулла Барадар заявил: мы защищаем нашу нацию, страну и исламские ценности", - отмечает представитель талибов.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп отказался от планировавшейся секретной встречи с лидерами "Талибана", а также президентом Афганистана Ашрафом Гани, и прервал переговоры с талибами из-за продолжающейся террористической деятельности движения.

В ответ представитель талибов Забихулла Муджахед заявил, что это обернется для США еще более серьезными потерями.

На этой неделе Белый дом сообщил, что Трамп подтвердил отсутствие у США намерения возобновлять переговорный процесс с талибами.

После того, как Трамп аннулировал итоги переговоров делегаций США и талибов, представители движения посетили Москву, Тегеран и Пекин.