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Карабахский конфликт 22.09.2019 22:05

Глава МИД Азербайджана проводит встречу с посредниками по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит в Нью-Йорке встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«В Нью-Йорке стартовала встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шофером (США)», - написала пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева в твиттере.

Как сообщалось ранее, 23 сентября Мамедъяров проведет встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, на которой будет обсуждаться нагорно-карабахское урегулирование.

А.Азизов

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Тэги: МИД, МГ, СОПРЕДСЕДАТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]