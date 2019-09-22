Глава МИД Азербайджана проводит встречу с посредниками по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит в Нью-Йорке встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
«В Нью-Йорке стартовала встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шофером (США)», - написала пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева в твиттере.
Как сообщалось ранее, 23 сентября Мамедъяров проведет встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, на которой будет обсуждаться нагорно-карабахское урегулирование.
А.Азизов
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