Глава МИД Азербайджана проводит встречу с посредниками по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров проводит в Нью-Йорке встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«В Нью-Йорке стартовала встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шофером (США)», - написала пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева в твиттере.

Как сообщалось ранее, 23 сентября Мамедъяров проведет встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, на которой будет обсуждаться нагорно-карабахское урегулирование.

А.Азизов