ООН не информировала Иран о расследовании атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии - Зариф

Сотрудники ООН не информировали и не консультировались с Тегераном по поводу расследования атак на объекты компании Saudi Aramco, заявил в интервью каналу CBS глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"ООН нас не проинформировала. ООН с нами не консультировалась. Мы не знаем, на каком основании это происходит. Мы поднимем этот вопрос в ООН (на Генассамблее - ИФ). Мы уверены в том, что если ООН проведет беспристрастное расследование, то результаты покажут, что запуск был не из Ирана", - сказал Зариф.

Он вновь подчеркнул, что беспристрастное расследование докажет непричастность Ирана к атакам.

Однако Зариф не уверен в том, что расследование действительно будет непредвзятым. "Я уверен в том, что Иран не при чем. Я уверен в том, что любой, кто проведет беспристрастное расследование, придет к этому выводу. Но я не уверен, что те, кого оправили, проведут беспристрастное расследование. В прошлом уже были прецеденты, когда это было не так", - сказал глава МИД Ирана.

Ранее на этой неделе группа экспертов ООН прибыла в Саудовскую Аравию, чтобы расследовать атаки на нефтяные объекты.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.