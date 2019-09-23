Глава МИД Азербайджана обсудил с посредниками перспективы карабахского урегулирования

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Нью-Йорке на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ обсудил текущую ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«В Нью-Йорке прошла встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шофером (США). На встрече обсуждались переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ситуация в зоне конфликта и, в целом, будущие планы сопредседателей», - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

Как сообщалось ранее, 23 сентября Мамедъяров проведет встречу с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, на котором будет обсуждаться нагорно-карабахское урегулирование.

А.Азизов