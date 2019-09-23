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Дальнее зарубежье 23.09.2019 10:14

Задача переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном - создание дорожной карты денуклеаризации, считает глава МИД Южной Кореи

Самая важная задача, стоящая перед Северной Кореей и США, как только они возобновят переговоры на рабочем уровне, - это создание дорожной карты денуклеаризации, заявила главный дипломат Южной Кореи Кан Ген Хва.

"Я думаю, что самая большая задача в переговорах на рабочем уровне - создать дорожную карту", - ответила Кан Ген Хва на брифинге в Нью-Йорке на вопрос, смогут ли Пхеньян и Вашингтон достигнуть соглашения по определению "денуклеаризации".

Она отметила, что после неудачного саммита в Ханое КНДР много говорили о гарантиях безопасности. Северная Корея также стремится к тому, чтобы санкции США против ее режима были смягчены или сняты.

По словам Кан Ген Хва, администрация Дональда Трампа открыта для обсуждения вопросов обеспечения безопасности и смягчения санкций в отношении КНДР.

Глава МИД Южной Кореи прибыла в Нью-Йорк ранее в тот же день, сопровождая президента Мун Чжэ Ина перед его переговорами на высшем уровне с Трампом.

Ожидается, что президенты Южной Кореи и США в ходе встречи обменяются идеями о том, как начать мирный процесс на Корейском полуострове.

Также Мун Чжэ Ин планирует принять участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По словам Кан Ген Хва, участие президента Республики Корея в данном мероприятии третий год подряд отражает решимость южнокорейского правительства "взять на себя ответственность и играть роль, соответствующую его статусу и вкладу на международной арене".

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]