Задача переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном - создание дорожной карты денуклеаризации, считает глава МИД Южной Кореи

Самая важная задача, стоящая перед Северной Кореей и США, как только они возобновят переговоры на рабочем уровне, - это создание дорожной карты денуклеаризации, заявила главный дипломат Южной Кореи Кан Ген Хва.
"Я думаю, что самая большая задача в переговорах на рабочем уровне - создать дорожную карту", - ответила Кан Ген Хва на брифинге в Нью-Йорке на вопрос, смогут ли Пхеньян и Вашингтон достигнуть соглашения по определению "денуклеаризации".
Она отметила, что после неудачного саммита в Ханое КНДР много говорили о гарантиях безопасности. Северная Корея также стремится к тому, чтобы санкции США против ее режима были смягчены или сняты.
По словам Кан Ген Хва, администрация Дональда Трампа открыта для обсуждения вопросов обеспечения безопасности и смягчения санкций в отношении КНДР.
Глава МИД Южной Кореи прибыла в Нью-Йорк ранее в тот же день, сопровождая президента Мун Чжэ Ина перед его переговорами на высшем уровне с Трампом.
Ожидается, что президенты Южной Кореи и США в ходе встречи обменяются идеями о том, как начать мирный процесс на Корейском полуострове.
Также Мун Чжэ Ин планирует принять участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По словам Кан Ген Хва, участие президента Республики Корея в данном мероприятии третий год подряд отражает решимость южнокорейского правительства "взять на себя ответственность и играть роль, соответствующую его статусу и вкладу на международной арене".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Глава МИД Азербайджана обсудил с посредниками перспективы карабахского урегулирования
Глава МИД Азербайджана проводит встречу с посредниками по Карабаху
PWC проведет аудит финотчетности Госнефтефонда Азербайджана за 2019-2021гг
Нафтогаз рассчитал тариф на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины
Фильм "Аббатство Даунтон" возглавил американский прокат в минувшие выходные
"Игра престолов" признана лучшим драматическим сериалом премии "Эмми", "Чернобыль" - лучшим мини-сериалом
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook