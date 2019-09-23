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СНГ 23.09.2019 11:15

Додон заявил, что Молдова заинтересована в инвесторах из разных стран

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что он и правительство республики договорились отказаться от системного "антироссийского подхода", при этом есть заинтересованность в инвесторах из разных государств.

"Мы (с правительством Молдавии - ИФ) договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову", - заявил Додон в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

"Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет. Это относится и к российским инвесторам, и к румынским, и к европейским, и к американским", - добавил президент Молдавии.

При этом он отметил, что республика заинтересована в проведении открытой политики по отношению ко всем, пишет издание.

"Мы готовы разговаривать и общаться со всеми инвесторами, и западными, и восточными. Безусловно, и с российскими тоже, это интересный и понятный для нас инвестор", - подчеркнул Додон в беседе с изданием.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ИНВЕСТОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]