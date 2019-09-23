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СНГ 23.09.2019 10:32

Четыре участника митинга в Нур-Султане из около 50 задержанных привлечены к административной ответственности - полиция

Около 50 участников несанкционированного митинга в Нур-Султане были задержаны, четверо из них привлечены к административной ответственности, сообщил начальник департамента полиции казахстанской столицы Ержан Саденов.

"Запрещенная в Казахстане экстремистская организация 21 сентября призвала к проведению несанкционированной акции. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные лица поддались на провокационные призывы, стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан. (...) Всего по городу Нур-Султан доставлено порядка 50 нарушителей", - сказал Саденов на брифинге в МВД в понедельник.

Он сообщил, что из них четверо привлечены к административной ответственности.

"Остальные после проведения профилактической беседы были отпущены домой", - сказал Саденов.

По словам начальника городской полиции, участники несанкционированного митинга нарушили общественный порядок, дестабилизировали движение транспорта, оказывали неповиновение и сопротивление сотрудникам полиции.

"Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись", - подчеркнул Саденов.

В минувшую субботу пресс-служба МВД сообщала о 57 задержанных в ходе несанкционированных митингов в Алматы и Нур-Султане.

Ранее казахстанский банкир Мухтар Аблязов, покинувший страну и заочно приговоренный в Казахстане к пожизненному лишению свободы, призвал казахстанцев выйти на митинги 21 сентября. Аблязов является организатором запрещенной в стране организации "Демократический выбор Казахстана", публично призывает граждан республики совершить государственный переворот.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СТОЛИЦА, МИТИНГ, ПОЛИЦИЯ


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