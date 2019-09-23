Британский премьер готов вместе с США участвовать в военных мерах по деэскалации ситуации в Персидском заливе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ответственность за удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии 14 сентября лежит на Иране, Лондон готов принять участие в военных мерах США по повышению обороноспособности королевства.
Он также намерен работать с союзниками над деэскалацией ситуации в районе Персидского залива.
Джонсон сказал журналистам, летевшим с ним поздно вечером в воскресенье в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, что "Великобритания с очень высокой степенью вероятности возлагает ответственность на Иран" за атаку.
"Мы будем работать с нашими американскими друзьями и нашими европейскими друзьями, чтобы подготовить ответ, который позволит снизить уровень напряженности в районе Персидского залива", - сказал Джонсон.
Премьер отметил, что выступает за дипломатическое урегулирование проблем, однако Британия может рассмотреть положительно любые просьбы о предоставлении военной помощи.
США накануне объявили об увеличении численности воинского контингента в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.
"Мы будем очень внимательно следить за этим. Ясно, что если нас попросят, либо саудовцы, либо американцы сыграть в этом нашу роль, то мы подумаем, каким образом мы могли бы быть полезными", - сказал британский премьер.
Джонсон сообщил, что "на полях" сессии ГА ООН он планирует встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Кроме того, у него намечены встречи с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Он сказал, что хочет, чтобы Великобритания была "мостом между нашими европейскими друзьями и американцами, когда это касается кризиса в Персидском заливе".
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.
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