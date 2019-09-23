Президент Киргизии заявил о необходимости сделать киргизский языком межнационального общения

В Киргизии русский язык сохранит статус официального, но киргизский при этом должен стать языком межнационального общения, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков в понедельник на праздновании 30-летия Дня государственного языка.

"За последние тридцать лет киргизский язык претерпел значительные изменения, рос и развивался. Нам предстоит решить немало задач, чтобы он стал языком межнационального общения. При этом заявляю, что статус русского языка как официального будет сохранен", - сообщил Жээнбеков.

По его словам, русский язык - окно в мировую культуру, мир науки и знаний.

"Роль русского языка в нашем обществе будет такой же значимой, как сейчас", - сказал президент Киргизии.

Он отметил, что власти страны ставят перед собой задачу укрепить роль государственного языка.

"Только (...) до 40% от объема делопроизводства министерств и ведомств республики ведутся на киргизском языке. Более того, есть государственные организации, где практически 60-90% делопроизводства ведется на официальном языке, но качество документов и деловых бумаг, подготовленных ими, зачастую низкое. Это обстоятельство наносит урон авторитету государственного языка", - сказал Жээнбеков.

Он призвал чаще использовать киргизский язык.

"Распространение массовой информации, проведение различных общественных мероприятий, ведение делопроизводства в учреждениях должно быть в основном на государственном языке", - сказал Жээнбеков.

День государственного языка отмечается в Киргизии ежегодно 23 сентября, в честь принятия в этот день в 1989 году Верховным советом Киргизской ССР закона "О государственном языке". Согласно Конституции страны, госязыком является киргизский язык, в качестве официального используется русский язык.