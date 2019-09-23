Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8799 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.09 -0.04 Brent 64.28 -0.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.09.2019 11:02

Президент Киргизии заявил о необходимости сделать киргизский языком межнационального общения

В Киргизии русский язык сохранит статус официального, но киргизский при этом должен стать языком межнационального общения, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков в понедельник на праздновании 30-летия Дня государственного языка.

"За последние тридцать лет киргизский язык претерпел значительные изменения, рос и развивался. Нам предстоит решить немало задач, чтобы он стал языком межнационального общения. При этом заявляю, что статус русского языка как официального будет сохранен", - сообщил Жээнбеков.

По его словам, русский язык - окно в мировую культуру, мир науки и знаний.

"Роль русского языка в нашем обществе будет такой же значимой, как сейчас", - сказал президент Киргизии.

Он отметил, что власти страны ставят перед собой задачу укрепить роль государственного языка.

"Только (...) до 40% от объема делопроизводства министерств и ведомств республики ведутся на киргизском языке. Более того, есть государственные организации, где практически 60-90% делопроизводства ведется на официальном языке, но качество документов и деловых бумаг, подготовленных ими, зачастую низкое. Это обстоятельство наносит урон авторитету государственного языка", - сказал Жээнбеков.

Он призвал чаще использовать киргизский язык.

"Распространение массовой информации, проведение различных общественных мероприятий, ведение делопроизводства в учреждениях должно быть в основном на государственном языке", - сказал Жээнбеков.

День государственного языка отмечается в Киргизии ежегодно 23 сентября, в честь принятия в этот день в 1989 году Верховным советом Киргизской ССР закона "О государственном языке". Согласно Конституции страны, госязыком является киргизский язык, в качестве официального используется русский язык.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ЯЗЫК, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Русский язык останется в Киргизии официальным - президент Русский язык сохранит статус официального в Киргизии - президент Атамбаев недоволен незнанием выпускниками русскоязычных школ киргизского языка Атамбаев обещает не подписывать закон, дискриминирующий русскоязычных жителей Киргизии Киргизский премьер против увольнения чиновников, не говорящих по-киргизски

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]