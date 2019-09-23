Azerkosmos отбирает страховщика по ДМС сотрудников

ОАО "Azerkosmos" проводит процедуры, связанные с отбором страховщика для страхования сотрудников по добровольному медицинскому страхованию (ДМС), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Для отбора страховщика Azerkosmos объявило о проведении опроса котировок.

"Прием предложений от страховых компаний будет осуществляться до 18:00 26 сентября. Процесс вскрытия предложений состоится в 09:00 27 сентября", - отметили в обществе.

ОАО "Azerkosmos" создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Н.Аббасова