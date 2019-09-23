Ремонт объектов подвергшихся атакам объектов Saudi Aramco может занять месяцы - WSJ

Saudi Aramco, возможно, потребуются месяцы вместо обещанных руководством компании 10 недель, чтобы полностью восстановить работу подвергшихся атаке объектов Saudi Aramco, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.
По данным газеты, компания ведет активные переговоры с подрядчиками, предлагая дополнительную оплату за запчасти и ремонтные работы, обращаясь с просьбами о немедленной помощи.
По словам одного из саудовских чиновников, расходы на работы могут составить сотни миллионов долларов.
"Мы лихорадочно ищем запчасти. Картина не настолько благоприятная, как можно было бы подумать", - приводит газета слова одного источника в Саудовской Аравии.
Руководители Saudi Aramco официально заявляют, что производство удастся полностью восстановить к концу этого месяца.
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.
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