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Бизнес и законодательство 23.09.2019 10:15

Azpromo в октябре организует покупательскую миссию в Азербайджан для российский компаний

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в октябре 2019 года организует покупательскую миссию в Азербайджан для российских компаний.

«Миссия организовывается для компаний, работающих на рынке России. Предлагаемые товары для приобретения – вина и спиртные напитки», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Azpromo.

В состав покупательской миссии могут войти представители 8 компаний.

Срок проведения покупательской миссии - 20-25 октября.

Компании желающие принять участие в покупательской миссии должны представить все необходимые документы до 2 октября.

В Фонде также отметили, что иностранные граждане принимающие участие в покупательской миссии будут обеспечены гостиницей, билетами на воздушный транспорт, а также транспортом внутри страны (за исключением такси), за счет министерства экономики Азербайджана.

Покупательские миссии организовывают для покупки ненефтяной продукции производства Азербайджана. В состав покупательских миссий могут войти только 10 человек, а период их пребывания в стране не должен будет превышать шести дней.

Минэкономики в октябре-ноябре 2019 года планирует организовать первые три покупательские миссии в Азербайджан по различным направлениям.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZPROMO, РОССИЯ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]