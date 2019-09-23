Azpromo в октябре организует покупательскую миссию в Азербайджан для российский компаний

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в октябре 2019 года организует покупательскую миссию в Азербайджан для российских компаний.
«Миссия организовывается для компаний, работающих на рынке России. Предлагаемые товары для приобретения – вина и спиртные напитки», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Azpromo.
В состав покупательской миссии могут войти представители 8 компаний.
Срок проведения покупательской миссии - 20-25 октября.
Компании желающие принять участие в покупательской миссии должны представить все необходимые документы до 2 октября.
В Фонде также отметили, что иностранные граждане принимающие участие в покупательской миссии будут обеспечены гостиницей, билетами на воздушный транспорт, а также транспортом внутри страны (за исключением такси), за счет министерства экономики Азербайджана.
Покупательские миссии организовывают для покупки ненефтяной продукции производства Азербайджана. В состав покупательских миссий могут войти только 10 человек, а период их пребывания в стране не должен будет превышать шести дней.
Минэкономики в октябре-ноябре 2019 года планирует организовать первые три покупательские миссии в Азербайджан по различным направлениям.
Б.Рустамбеков
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