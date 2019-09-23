Минтруда построит 12-тиэтажный жилой для инвалидов по зрению

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана объявило открытый тендер на отбор подрядчика для проектирования 12-тиэтажного жилого дома для лиц, являющихся инвалидами по зрению.

По планам Минтруда жилой дом будет рассчитан на 288 квартир.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 15:00 24 октября 2019 года. Тендерная процедура вскрытия пакетов также состоится в 15:00 24 октября.

Х.Насирзаде