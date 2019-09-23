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Инфраструктура и тендеры 23.09.2019 10:26

Минтруда построит 12-тиэтажный жилой для инвалидов по зрению

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана объявило открытый тендер на отбор подрядчика для проектирования 12-тиэтажного жилого дома для лиц, являющихся инвалидами по зрению.

По планам Минтруда жилой дом будет рассчитан на 288 квартир.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 15:00 24 октября 2019 года. Тендерная процедура вскрытия пакетов также состоится в 15:00 24 октября.

Х.Насирзаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНТРУДА, ДОМ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]