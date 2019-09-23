Минсельхоз Азербайджана отбирает подрядчиков на строительство сборпунктов сушки влажных коконов шелкопряда

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает подрядчиков для строительства сборочных пунктов сушки влажных коконов шелкопряда.
Отбор проводится методом открытого тендера по шести лотам.
Строительство сборочных пунктов планируется в Физулинском, Агсуинском, Зардабском, Бардинском, Закатальском и Гобустанском районах Азербайджана.
Прием предложений по тендеру будет проводиться до 30 сентября 2019 года, вскрытие предложений пройдет 1 октября.
Б.Рустамбеков
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