МВФ: Резервы ЦБ Азербайджана к 2024г достигнут $8,5 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост в 2019-2024гг валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно прогнозам МВФ, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», на конец 2019 года валютные резервы ЦБА составят $7,01 млрд.

В апреле 2019 года МВФ прогнозировал рост резервов ЦБА на конец 2019 года до $6 млрд.

Согласно обновленным прогнозам фонда, в 2020 году резервы ЦБА увеличатся до $7,31 млрд (апрельский прогноз - $6,3 млрд).

МВФ прогнозирует рост резервов ЦБА в 2021 году до $7,61 млрд, в 2022 – до $7,91 млрд, в 2023 году – до $8,21 млрд, в 2024 году – до $8,51 млрд.

Таким образом, по оценкам МВФ в 2019-2024гг рост резервов ЦБА составит 21,4%.

Согласно оценкам МВФ, резервов Центробанка по итогам 2019 года будет достаточно для покрытия расходов на ненефтяной импорт в течение 5,9 месяцев, в 2020 году – 6,3 месяцев, в 2021 году – 6,8 месяцев, в 2022 году – 7,4 месяцев, в 2023 году – 7,8 месяцев, в 2024 году – 8,3 месяцев.

На 30 августа 2019 года валютные резервы Центробанка составляют около $6,01 млрд.

А.Мамедов