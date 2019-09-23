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Финансы 23.09.2019 10:40

МВФ: Резервы ЦБ Азербайджана к 2024г достигнут $8,5 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост в 2019-2024гг валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно прогнозам МВФ, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», на конец 2019 года валютные резервы ЦБА составят $7,01 млрд.

В апреле 2019 года МВФ прогнозировал рост резервов ЦБА на конец 2019 года до $6 млрд.

Согласно обновленным прогнозам фонда, в 2020 году резервы ЦБА увеличатся до $7,31 млрд (апрельский прогноз - $6,3 млрд).

МВФ прогнозирует рост резервов ЦБА в 2021 году до $7,61 млрд, в 2022 – до $7,91 млрд, в 2023 году – до $8,21 млрд, в 2024 году – до $8,51 млрд.

Таким образом, по оценкам МВФ в 2019-2024гг рост резервов ЦБА составит 21,4%.

Согласно оценкам МВФ, резервов Центробанка по итогам 2019 года будет достаточно для покрытия расходов на ненефтяной импорт в течение 5,9 месяцев, в 2020 году – 6,3 месяцев, в 2021 году – 6,8 месяцев, в 2022 году – 7,4 месяцев, в 2023 году – 7,8 месяцев, в 2024 году – 8,3 месяцев.

На 30 августа 2019 года валютные резервы Центробанка составляют около $6,01 млрд.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МВФ, ЦБА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]