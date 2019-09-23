МВФ: Резервы ЦБ Азербайджана к 2024г достигнут $8,5 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост в 2019-2024гг валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Согласно прогнозам МВФ, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», на конец 2019 года валютные резервы ЦБА составят $7,01 млрд.
В апреле 2019 года МВФ прогнозировал рост резервов ЦБА на конец 2019 года до $6 млрд.
Согласно обновленным прогнозам фонда, в 2020 году резервы ЦБА увеличатся до $7,31 млрд (апрельский прогноз - $6,3 млрд).
МВФ прогнозирует рост резервов ЦБА в 2021 году до $7,61 млрд, в 2022 – до $7,91 млрд, в 2023 году – до $8,21 млрд, в 2024 году – до $8,51 млрд.
Таким образом, по оценкам МВФ в 2019-2024гг рост резервов ЦБА составит 21,4%.
Согласно оценкам МВФ, резервов Центробанка по итогам 2019 года будет достаточно для покрытия расходов на ненефтяной импорт в течение 5,9 месяцев, в 2020 году – 6,3 месяцев, в 2021 году – 6,8 месяцев, в 2022 году – 7,4 месяцев, в 2023 году – 7,8 месяцев, в 2024 году – 8,3 месяцев.
На 30 августа 2019 года валютные резервы Центробанка составляют около $6,01 млрд.
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Глава МИД Азербайджана обсудил с посредниками перспективы карабахского урегулирования
Глава МИД Азербайджана проводит встречу с посредниками по Карабаху
Фильм "Аббатство Даунтон" возглавил американский прокат в минувшие выходные
"Игра престолов" признана лучшим драматическим сериалом премии "Эмми", "Чернобыль" - лучшим мини-сериалом
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
В команде Зеленского задумались о договоре с участием ведущих мировых государств для гарантий территориальной целостности Украины
Додон заявил, что Молдова заинтересована в инвесторах из разных стран
Президент Киргизии заявил о необходимости сделать киргизский языком межнационального общения
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook