PWC проведет аудит финотчетности Госнефтефонда Азербайджана за 2019-2021гг

Международная аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers проведет аудит финансовой деятельности Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) за 2019-2021гг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГНФАР.
"PWC стала победителем соответствующего отбора, проведенного ГНФАР. По итогам оценки предложений, представленных крупнейшими международными аудиторскими компаниями на оказание данных услуг, самым приемлемым было признано предложение PWC", - отметили в ГНФАР.
Аудитором финотчетности ГНФАР за 2016-2018гг также выступала компания PriceWaterhouseCoopers.
ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.
Н.Аббасова
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