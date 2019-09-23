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Финансы 23.09.2019 11:10

PWC проведет аудит финотчетности Госнефтефонда Азербайджана за 2019-2021гг

Международная аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers проведет аудит финансовой деятельности Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) за 2019-2021гг, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГНФАР.

"PWC стала победителем соответствующего отбора, проведенного ГНФАР. По итогам оценки предложений, представленных крупнейшими международными аудиторскими компаниями на оказание данных услуг, самым приемлемым было признано предложение PWC", - отметили в ГНФАР.

Аудитором финотчетности ГНФАР за 2016-2018гг также выступала компания PriceWaterhouseCoopers.

ГНФАР создан указом президента Азербайджана от 29 декабря 1999 года и является внебюджетным государственным институтом, подотчетным главе государства. В фонде аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности, от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и другие.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНФАР, ФИНОТЧЕТНОСТЬ, АУДИТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]