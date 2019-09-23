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Это интересно 23.09.2019 11:15

Фильм "Аббатство Даунтон" возглавил американский прокат в минувшие выходные

Фильм "Аббатство Даунтон" стал лидером проката в Северной Америке в минувшие выходные, собрав $31 млн, пишет Dow Jones.

Отдельный фильм с героями одноименного британского сериала, выходившего с 2010 по 2015 год, получил крайне позитивные отзывы критиков и стал самым успешным дебютом в истории киностудии Focus Features, входящей в состав Universal Pictures. При этом примерно 75% посмотревших фильм в первые выходные после релиза были женщины, из них 60% - в возрасте более 30 лет.

Второе место занял фантастический фильм "К звёздам" с участием Брэда Питта, заработавший $19,2 млн при бюджете в $80 млн. На третьем месте расположился боевик "Рэмбо: Последняя кровь" ($19 млн), в котором 73-летний Сильвестр Сталлоне в очередной раз сыграл Джона Рэмбо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИНО, СБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]