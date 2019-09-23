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СНГ 23.09.2019 13:44

Все больше россиян предпочитают пить воду из-под крана - опрос

Жители РФ стали чаще употреблять для питья водопроводную воду: с 2016 года их доля увеличилась с 39% до 44%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, чаще других водопроводную воду пьют россияне в возрасте от 60 лет и старше (61% данной категории опрошенных), а также в сельской местности (60% опрошенных данной категории).

Рост потребления питьевой воды из-под крана, как показало исследование, в значительной мере связан с расширением использования фильтров для очистки воды. Если три года назад только 2% россиян пили водопроводную воду, потому что использовали фильтр, то в настоящее время их удельный вес составляет 35%.

По данным ВЦИОМ, доля россиян, пьющих только бутилированную воду, за последние три года не изменилась, и составляет 16%. Социологи отмечают, что такую воду пьет почти треть (32%) молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, каждый четвертый житель городов-миллионников и 22% жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом социологи отмечают снижение доли россиян, не пьющих воду из-под крана из опасений, что такая она вредна для здоровья. По данным опроса, в 2016 году среди не пьющих водопроводную воду таких сограждан было более трети (36%), в настоящее время чуть более четверти (27%).

Инициативный всероссийский опрос был проведен 19 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Тэги: РОССИЯ, ВОДА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]