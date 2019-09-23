Минск и Москва обсудят формирование общих рынков газа и электроэнергии

Делегация Министерства энергетики Белоруссии в понедельник обсудит в Москве создание общих рынков газа и электроэнергии в Союзном государстве, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минэнерго республики.
"Представители Министерства энергетики во главе с министром участвуют в переговорах по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, в частности, обсуждают "дорожные карты" по формированию объединенных рынков газа и электроэнергии Союзного государства", - заявили в пресс-службе.
Премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали "Программу действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства".
В изложении издания "Коммерсантъ", которое ознакомилось с документом, в частности Минск и Москва планируют создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии.
Кроме того, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Белоруссия ведут консультации о цене на газ, в ближайшее время стороны начнут переговоры по данному вопросу.
В соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Белоруссии ($127 за 1 тыс. кубометров) истекает в 2019 году. Ранее руководство Белоруссии неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ.
Азербайджанский военный заблудился в Карабахе и был убит армянской стороной - Минобороны
Азербайджан считает Китай приоритетным направлением внешний политики - посол КНР в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
МВФ прогнозирует снижение госдолга Азербайджана до 10% ВВП к 2025г
Суд отклонил иск "Совфрахта" о взыскании с Антипинского НПЗ 4 млрд рублей
Россия планирует снизить добычу в сентябре так, чтобы выполнить условия соглашение ОПЕК+ - Новак
Наркокурьер при задержании нанес ножевые ранения офицеру Госпогранслужбы на юге Азербайджана
Азербайджан будет разрабатывать специальные туристические продукты для увеличения турпотока из Китая
Фильм "Аббатство Даунтон" возглавил американский прокат в минувшие выходные
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одно новшество от AccessBank-а - НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА!
В Азербайджане реализуется проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook