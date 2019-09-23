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СНГ 23.09.2019 13:32

Минск и Москва обсудят формирование общих рынков газа и электроэнергии

Делегация Министерства энергетики Белоруссии в понедельник обсудит в Москве создание общих рынков газа и электроэнергии в Союзном государстве, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Минэнерго республики.

"Представители Министерства энергетики во главе с министром участвуют в переговорах по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, в частности, обсуждают "дорожные карты" по формированию объединенных рынков газа и электроэнергии Союзного государства", - заявили в пресс-службе.

Премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали "Программу действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства".

В изложении издания "Коммерсантъ", которое ознакомилось с документом, в частности Минск и Москва планируют создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии.

Кроме того, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Белоруссия ведут консультации о цене на газ, в ближайшее время стороны начнут переговоры по данному вопросу.

В соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Белоруссии ($127 за 1 тыс. кубометров) истекает в 2019 году. Ранее руководство Белоруссии неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]