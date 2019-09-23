Риски детонации при очистке воинской части в Арыси сохраняются - глава Минобороны Казахстана

На территории воинской части в пострадавшем от взрывов городе Арысь Туркестанской области на юге Казахстана сохраняются риски детонации боеприпасов и их фрагментов, сообщил министр обороны республики Нурлан Ермекбаев.
"Сейчас основные работы (по очистке территории - ИФ-К) начались внутри воинской части, внутри складов, которые взорвались, и там наибольшее скопление фрагментов осколков и неразорвавшихся предметов. Никто не может исключить, что там не может быть какой-нибудь взрыватель, детонатор. Поэтому сейчас самая ответственная и опасная работа у саперов. (...) Внутри воинской части, конечно, риски еще остаются. Еще работы много", - сказал Ермекбаев журналистам в кулуарах заседания правительства в понедельник в Нур-Султане.
По его словам, принимаются все необходимые меры, чтобы обезопасить военных, "но, к сожалению, иногда по разным причинам такие случаи, как взрыв или детонация, могут происходить".
Глава Минобороны заявил, что для самих жителей города Арысь в настоящее время угрозы взрывов нет.
"Найти и обнаружить где-то за пределами воинской части какие-то фрагменты еще исключать нельзя, но все эти фрагменты не взрывоопасны. Это то, что уже взорвалось и разлетелось после взрыва на военном складе. Тем не менее, мы призываем всех жителей быть осторожными, соблюдать меры безопасности и сразу сообщать в полицию и военным", - сказал министр.
21 сентября в ходе плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона в 60 км от города Арысь произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате 10 саперов получили осколочные ранения.
24 июня на складах войсковой части N44856, дислоцированной в городе Арысь Туркестанской области, в результате пожара произошла детонация боеприпасов. Власти области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси - почти 45 тыс. человек. В результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек. Через несколько дней жители Арыси начали возвращаться в свои дома, около 90% которых были повреждены и разрушены взрывами или взрывной волной от детонации боеприпасов.
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