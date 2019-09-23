Иранские власти начали процесс освобождения британского танкера Stena Impero

Правительство Ирана приступило к освобождению танкера Stena Impero, шедшего под флагом Великобритании и задержанного Тегераном в июле, сообщил в понедельник специализирующийся на морском судоходстве журнал Lloyd`s List со ссылкой на представителя иранских властей.
"Судно "очень скоро" начнет движение из порта Бендер-Аббас в сторону международных вод, приводятся слова иранского официального лица", - отмечает журнал.
В то же время, по данным Lloyd`s List, несмотря на начало процесса освобождения танкера, уголовное дело, связанное со Stena Impero, не прекращено, а результаты разбирательства будут объявлены позднее.
Ранее в сентябре Тегеран отпустил из-под стражи семь членов экипажа танкера.
Как сообщал Корпус стражей Исламской революции Ирана, танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, 19 июля был задержан в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства.
Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.
Инцидент произошел после того, как власти Гибралтара 4 июля по запросу США задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС.
В середине августа иранский танкер был освобожден. Власти Гибралтара пояснили, что отклонили запрос Вашингтона, поскольку судно не нарушало местные и европейские законы.
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