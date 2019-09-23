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Дальнее зарубежье 23.09.2019 13:51

Мадуро заявил о готовности к прямым переговорам с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

"Конечно же, да", - заявил Мадуро в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос, готов ли он к прямым переговорам с Трампом для прекращения "экономической войны" с США.

Он отметил, что будет готов к процессу переговоров, "если президент США Дональд Трамп решит исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы".

"Я правда считаю, что президента Трампа подвели в пагубной политике, которая провалилась, была разгромлена во всех ее формах и проявлениях. Пришло время задуматься и перестать причинять Венесуэле вред, восстановить ценные, уважительные отношения. Мы всегда к этому готовы", - добавил президент Венесуэлы.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, ТРАМП, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]