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АПК 23.09.2019 14:01

В Азербайджане на 23 сентября собрали 28 тыс. т сахарной свеклы - Минсельхоз

В Азербайджане по состоянию на 23 сентября собрано 28,226 тыс. тонн сахарной свеклы, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Больше всего собрано урожая свеклы в Гаджигабульском районе – 8,498 тыс. тонн свеклы с площади 171,8 гектаров. В Товузском районе с 668 гектаров собрано 3,995 тыс. тонн.

Самая большая посевная площадь имеется в Имишлинском районе – 917,65 гектаров, объем уже собранной свеклы - 3,502 тыс. тонн.

По данным Минсельхоза, в текущем году сахарная свекла посажена в 25 районах Азербайджана, общая посевная площадь - 7,345 тыс. гектаров. Из них 5,693 тыс. гектаров орошаются традиционном способом, 1,652 гектара – системой Pivot.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, СВЕКЛА, САХАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]