В Азербайджане на 23 сентября собрали 28 тыс. т сахарной свеклы - Минсельхоз

В Азербайджане по состоянию на 23 сентября собрано 28,226 тыс. тонн сахарной свеклы, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Больше всего собрано урожая свеклы в Гаджигабульском районе – 8,498 тыс. тонн свеклы с площади 171,8 гектаров. В Товузском районе с 668 гектаров собрано 3,995 тыс. тонн.

Самая большая посевная площадь имеется в Имишлинском районе – 917,65 гектаров, объем уже собранной свеклы - 3,502 тыс. тонн.

По данным Минсельхоза, в текущем году сахарная свекла посажена в 25 районах Азербайджана, общая посевная площадь - 7,345 тыс. гектаров. Из них 5,693 тыс. гектаров орошаются традиционном способом, 1,652 гектара – системой Pivot.

Х.Насирзаде