В Азербайджане на 23 сентября собрали 28 тыс. т сахарной свеклы - Минсельхоз

В Азербайджане по состоянию на 23 сентября собрано 28,226 тыс. тонн сахарной свеклы, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Больше всего собрано урожая свеклы в Гаджигабульском районе – 8,498 тыс. тонн свеклы с площади 171,8 гектаров. В Товузском районе с 668 гектаров собрано 3,995 тыс. тонн.
Самая большая посевная площадь имеется в Имишлинском районе – 917,65 гектаров, объем уже собранной свеклы - 3,502 тыс. тонн.
По данным Минсельхоза, в текущем году сахарная свекла посажена в 25 районах Азербайджана, общая посевная площадь - 7,345 тыс. гектаров. Из них 5,693 тыс. гектаров орошаются традиционном способом, 1,652 гектара – системой Pivot.
Х.Насирзаде
Азербайджанский военный заблудился в Карабахе и был убит армянской стороной - Минобороны
Азербайджан считает Китай приоритетным направлением внешний политики - посол КНР в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Наркокурьер при задержании нанес ножевые ранения офицеру Госпогранслужбы на юге Азербайджана
Азербайджан будет разрабатывать специальные туристические продукты для увеличения турпотока из Китая
Фильм "Аббатство Даунтон" возглавил американский прокат в минувшие выходные
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Amazon планирует закупить 100 тыс. электромобилей до 2030 года
Белоруссия выступает против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе - Лукашенко
Риски детонации при очистке воинской части в Арыси сохраняются - глава Минобороны Казахстана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одно новшество от AccessBank-а - НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА!
В Азербайджане реализуется проект «Русский язык в литературе, науке, истории»
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook