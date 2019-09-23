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Происшествия 23.09.2019 14:04

Наркокурьер при задержании нанес ножевые ранения офицеру Госпогранслужбы на юге Азербайджана

Офицер госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана старший лейтенант Аллахверди Исмаилов получил ножевое ранение во время задержания контрабандистов наркотиков, сообщает пресс-служба ГПС.

«Внимание пограничников привлек автомобиль, в салоне которого находились два человека, заехавший на служебную территорию пограничной заставы близ села Буравар 20 сентября 21:05 по местному времени. Подозрение пограничников вызвало поведение пассажира, вышедшего из автомобиля и оглядывающегося по сторонам, который в последствии взял пакет из тайника и попытался скрыться с территории»,- отмечает ГПС.

Ведомство отмечает, что приказ пограничников «стой» нарушитель проигнорировал и оказал сопротивление при поимке.

«Он нанес ножевое ранение Исмаилову. Несмотря на это, офицер ГПС разоружил и задержал его. Задержанным оказался житель Джалилабадского района Эльшан Исмаилов. У него обнаружено и изъято 1,125 кг марихуаны, 1,1 кг опиума и 450 гр. героина»,- говорится в сообщении.

ГПС отмечает, состояние офицера удовлетворительное, его жизни ничего не грозит.

«Скрывшийся с места происшествия на автомобиле второй подозреваемый задержан близ села Буравар. Им оказался житель Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Самир Гулиев. В управляемом им автомобиле обнаружено и изъято 55 гр. опиума и личные вещи»,- отмечает ГПС.

По факту ведутся соответствующие оперативно-розыскные меры.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАРКОТИКИ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]