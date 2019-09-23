Наркокурьер при задержании нанес ножевые ранения офицеру Госпогранслужбы на юге Азербайджана

Офицер госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана старший лейтенант Аллахверди Исмаилов получил ножевое ранение во время задержания контрабандистов наркотиков, сообщает пресс-служба ГПС.
«Внимание пограничников привлек автомобиль, в салоне которого находились два человека, заехавший на служебную территорию пограничной заставы близ села Буравар 20 сентября 21:05 по местному времени. Подозрение пограничников вызвало поведение пассажира, вышедшего из автомобиля и оглядывающегося по сторонам, который в последствии взял пакет из тайника и попытался скрыться с территории»,- отмечает ГПС.
Ведомство отмечает, что приказ пограничников «стой» нарушитель проигнорировал и оказал сопротивление при поимке.
«Он нанес ножевое ранение Исмаилову. Несмотря на это, офицер ГПС разоружил и задержал его. Задержанным оказался житель Джалилабадского района Эльшан Исмаилов. У него обнаружено и изъято 1,125 кг марихуаны, 1,1 кг опиума и 450 гр. героина»,- говорится в сообщении.
ГПС отмечает, состояние офицера удовлетворительное, его жизни ничего не грозит.
«Скрывшийся с места происшествия на автомобиле второй подозреваемый задержан близ села Буравар. Им оказался житель Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана Самир Гулиев. В управляемом им автомобиле обнаружено и изъято 55 гр. опиума и личные вещи»,- отмечает ГПС.
По факту ведутся соответствующие оперативно-розыскные меры.
Ф.Исазаде
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